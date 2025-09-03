La imagen nunca vista en el US Open: un aficionado intenta abrir la mochila de Jannik Sinner

Un miembro de seguridad del torneo evitó que el aficionado pudiera robar algo de la mochila del tenista italiano.

Es la imagen nunca vista en el US Open. Un aficionado trató de abrir la mochila de Jannik Sinner, el número 1 del mundo, cuando se encontraba al lado de la grada firmando autógrafos. El miembro de seguridad del torneo evitó que el joven pudiera abrir la mochila de Sinner.

Jannik ya está en cuartos de final del torneo de Estados Unidos. Se medirá a su compatriota Lorenzo Musetti este jueves en la central, la Arthur Ashe.

Una cita en la que seguro tendrá más cuidado al acercarse a la grada para evitar sustos como el de este aficionado que le intentó quitar algo de la mochila.