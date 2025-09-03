Ahora

La seguridad lo evitó

La imagen nunca vista en el US Open: un aficionado intenta abrir la mochila de Jannik Sinner

Un miembro de seguridad del torneo evitó que el aficionado pudiera robar algo de la mochila del tenista italiano.

Tenis

Es la imagen nunca vista en el US Open. Un aficionado trató de abrir la mochila de Jannik Sinner, el número 1 del mundo, cuando se encontraba al lado de la grada firmando autógrafos. El miembro de seguridad del torneo evitó que el joven pudiera abrir la mochila de Sinner.

Jannik ya está en cuartos de final del torneo de Estados Unidos. Se medirá a su compatriota Lorenzo Musetti este jueves en la central, la Arthur Ashe.

Una cita en la que seguro tendrá más cuidado al acercarse a la grada para evitar sustos como el de este aficionado que le intentó quitar algo de la mochila.

Las 6 de laSexta

  1. Boicot total del PP a la quita de deuda: sus barones se conjuran para rechazarla (aunque les venga bien)
  2. La reunión de Illa y Puigdemont, ¿anticipo de una foto con Sánchez? Desde Moncloa no fijan fecha
  3. ¿Plante al fiscal general? Jueces conservadores valoran realizar un gesto de protesta en la apertura del Año Judicial
  4. Venezuela acusa a EEUU de crear con inteligencia artificial el vídeo del ataque contra un supuesto barco con drogas
  5. Ryanair dejará de volar en cuatro aeropuertos españoles y recortará un millón de plazas este invierno
  6. 'Sirat', 'Romería' y 'Sorda', las películas preseleccionadas para representar a España en los Oscar 2026