Ilia Topuria es la sensación de miles de de personas que vibraron en su combate ante Josh Emmet el sábado 24 de julio, y se emocionaron con su discurso en Jacksonville cuando terminó venciendo al estadounidenese que figuraba en el puesto número 5 del ranking de la división de peso pluma.

"Me siento súper español, también me siento georgiano, es como tener dos hijos. No puedes elegir entre los dos cuando me preguntan. A los dos los quieres por igual... No se puede", confesó 'El Matador'.

Ilia nació en Georgia, pero se afincó en Alicante de pequeño, donde comenzó a entrenar y a ganarse un hueco en la mejor compañía de artes marciales mixtas, la UFC.

"Mis padres vienen de Georgia y si me cortas me sale la sangre georgiana, pero lo que es el nivel de madurez lo adquirí en España, mi profesión la encontré ahí, mi pasión, mi familia, mi hijo vive allí, tengo mi casa, mis amigos, todo está en España", expresó Ilia

A sus 26 años, está invicto (14-0), y su próxima pelea puede ser o bien por el título, o en España ante Max Holloway. Susdos "sueños" están muy cerca de cumplirse, sin embargo, hay algunos que ponen en duda sus sentimientos hacia ambos países.

Por ello, Ilia fue rotundo: "Tengo un amor inmenso hacia España y hacia Georgia también, que es de donde vienen mis descendencias, entonces yo tengo un amor inmerso hacia los dos países, por lo que el que diga delante de mi cualquier cosa sobre esas dos banderas pagará por sus palabras".

"Si hubiera una revolución, defendería mi casa... España"

Sus palabras en 'ESPN' van en la misma línea de lo que declaró en el mes de enero 'Dazn': "Cada vez que me preguntan de dónde soy, mi explicación es fácil".

"Mi corazón está en Georgia, siento mucho amor hacia mi patria", dijo. "Pero todo lo que tengo en mi vida, mi trabajo, mi familia, mi hijo, mi casa, mi gimnasio y mis amigos, están aquí" añadió.

Y recalcó poniendo un ejemplo: "Si mañana hubiera una revolución en el mundo defendería mi casa, y mi casa está en España".