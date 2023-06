Ilia Topuria cuenta sus apariciones sobre el octógono con victorias. El 'Matador' venció este sábado al estadounidense Josh Emmett en su primer combate estelar en la UFC, a 5 asaltos. Al hispano-georgiano no le pudo la presión de Jacksonville y asombró al universo de las MMA venciendo con solvencia a un rival experimentado.

Ya van 14, por cero derrotas, lo que le hará posicionarse en el TOP-3 del peso pluma de la Ultimate Fighting Championship (UFC), y esto conllevará a un escenario histórico en España, con una promesa y dos sueños que están muy cerca de cumplirse.

La promesa de Dana White en Las Vegas

El presidente de la UFC, Dana White, se reunió en Las Vegas con Ilia Topuria en 2022, cuando el peleador figuraba en el puesto número 13 de la división de peso pluma. Sin miramientos, le prometió que habrá un evento de la compañía en España. Algo que va en la línea del objetivo de Ilia desde que fichó en 2020 por la mayor empresa de artes marciales mixtas.

Antes de la pelea contra Josh Emmett de este sábado, el 'Matador' era el número 9 del ranking, mientras que el estadounidense a sus 38 años ocupaba el puesto 5.

"Uno de mis sueños es, además de convertirme en campeón de la UFC, hacer un evento en España y que peleemos aquí", destacó en 'El Español'. "Hace muchos años que no peleo en España y tener a toda mi gente ahí pues sería un sueño", reconoció Ilia.

¿En el nuevo Bernabéu?

Sobre esta promesa hay muchos avances harían posible su sueño. En primer lugar, el escenario, ya que en la capital la remodelación del estadio Santiago Bernabéu acogerá eventos de gran calado mundial, y de esa forma la UFC llegaría a España por la puerta grande.

Con esta posibilidad más sobre la mesa que nunca, Sergio Ramos estuvo presente en Florida viendo de cerca a Ilia Topuria, y dijo ante los micrófonos de 'ESPN' que "sería impresionante".

Sergio Ramos quiere ver a @Topuriailia llevando al @UFCEspanol a España y le encantaría que fuera en el nuevo Bernabeu Via @ESPNDeportespic.twitter.com/mlyVAF5Xcb — Carlos Contreras Legaspi 🦁 (@CCLegaspi) June 25, 2023

Cuándo sería y contra quién

..". Sin embargo, existe un gran dilema con el cuando y el rival.

El actual campeón de peso pluma es Volkanovski, que se enfrentará a Yair Rodríguez en el próximo UFC 290 del 8 de julio. Ilia Topuria, después de su combate en rueda de prensa, explicó motivos por los que debería pelear contra el vencedor de ese duelo.

"Sé que puedo acabar con cualquiera en esta división. Simplemente fue difícil esta noche, pero lo vencí bastante fácil, no va a ser diferente con Alex (Volkanovski)", añadió.

"La receta va a ser la misma... lo voy a noquear en el primer asalto, segundo asalto", expresó. "Si no, lo voy a dominar por cinco rounds, no hay problema", recalcó.

A pesar de que Ilia está más que preparado para cualquier enfrentamiento, sería inédito que una defensa al título pueda darse fuera de Estados Unidos, por lo que Topuria vs Volkanovski, o Topuria vs Rodríguez es difícil que llegue a finales de año o a principios de 2024 al Bernabéu. Pero...

La alternativa: "Si me ofrecen pelear con Max Holloway en España, hagámoslo".

Ilia no mostró rechazo a tener que esperar a que España pueda verle campeón: "Soy el siguiente en la fila, puedo esperar". Una de las mejores habilidades que tengo es la paciencia. Si me ofrecen pelear con Max Holloway en España, hagámoslo", retó. "Si no, voy a esperar mi pelea por el título", admitió Ilia.

Max Holloway mantiene un registro de 24-7, y tiene un estilo muy similar a 'El Matador'. Son dos de los mejores 'strikers' del peso ligero, y sin duda es una de las mejores peleas que pueden darse. "Estaré allí, observando mis próximas presas", remarcó. "La guerra (del ganador) va a terminar pronto y la mía va a comenzar", concluyó Topuria.