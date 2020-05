Cuando parece que su regreso está más cerca que nunca tras haberle visto entrenar en plena forma, Mike Tyson ha vuelto a jugar con la polémica tras relatar una anécdota que le ocurrió en el pasado con la Policía.

El excampeón mundial de los pesos pesados contó en su podcast 'Hotboxin' el día en el que logró evitar una sanción tras ser detenido bajo los efectos de las drogas en California: "Iba drogado como un hijo de p...".

"Recuerdo que un día me detuvieron, estaba borracho y drogado. Entonces me pararon y me dijeron: 'Detente en la acera'", cuenta en un primer momento Tyson.

"Me detengo, me subo a la acera... El policía se da vuelta y mira y dice: '¡Oh, Mike Tyson!'. Entonces le dije: 'Señor, ¿puede ayudarme a llegar a esta dirección?'. Luego me llevó a la dirección donde estaba el punto de la drogas y le dije: 'Gracias señor'....¡y quedé libre!", zanjó Mike entre risas.

Hace unos días, el propio Mike contó cómo el hecho de seguir una dieta vegana le había ayudado mucho de cara a dejar su adicción a las drogas y al alcohol.