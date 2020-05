El que muchos consideran el mejor boxeador de la historia, Mike Tyson, ha dado un giro de 180 grados a su vida y su regreso parece estar más cerca que nunca.

Gran parte de culpa de su mejora física de Mike, tras ser diagnosticado como obeso y tener problemas con el alcohol y las drogas, ha sido cambiar su dieta, tal y como él mismo contó en 'Totally Vegan Buzz'.

"Convertirme en vegano me ha dado la oportunidad de vivir una vida sana. Estaba tan congestionado de todas las drogas y cocaína que difícilmente podía respirar", explicó Tyson.

"Tenía presión arterial alta, estaba casi muriendo y tenía artritis. Convertirme en vegano me ayudó a eliminar todos esos problemas de mi vida", zanjó.

Hace una semana, 'Iron Mike' subió un vídeo en el que se le veía entrenando intensamente y su combate benéfico contra Evander Holyfield se rumorea que podría ser el próximo 11 de julio en Diriyah, Arabia Saudí.

En relación al estado de forma de Tyson, su entrenador, Rafael Cordeiro, afirmó en 'TalkSport' que se encontraba sorprendido: "No sabía qué esperar de una persona que no ha boxeado desde hace casi diez años. No esperaba un hombre con la misma velocidad y potencia que un chaval de 21 o 22 años".