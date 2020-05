Dennis Rodman nunca deja indiferente a nadie cuando toma la palabra. El que fuera una de las extrellas de la NBA durante los noventa, siempre ha estado envuelto en polémicas y escándalos que le han mantenido en el ojo del huracán. Durante una entrevista con Mike Tyson, Rodman dio rienda suelta a sus anécdotas y experiencias.

La que más impresionó al exboxeador fue la que narró sobre cómo acabó una noche con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Fue en un evento de exhibición con los 'Globetrotters' en el país asiático. "No sabía nada de Corea del Norte. 22.000 norcoreanos se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir. Entonces yo saludé y alguien me dijo: 'No es por ti, esto es por él' y señaló a Kim Jong-un. Pregunté '¿Quién es ese tipo?' y me dijeron 'Ese es nuestro líder'", explicó el exjugador.

Posteriormente, Rodman y Kim Jong-un se fueron a cenar y comenzó el desmadre: "Estábamos cenando y completamente borrachos y entonces él comenzó a cantar karaoke y yo no tenía ni idea de qué demonios estaba diciendo. Todo el mundo empezó a aplaudir y luego salió una banda de 18 chicas hermosas. Eran geniales, pero solo tocaron una canción. Solo una jodida canción. Fue el tema de Dallas".

"Piensa que ahora escuchan todas mis llamadas y me espían a través de este teléfono", fue la respuesta a Tyson, que también le preguntó por si practicaba sexo antes de los partidos.

"Lo hice dos veces en mi vida y nunca supe que eso te arruinaba cuando jugabas. Traté de tener sexo toda la noche antes de un partido. No salió demasiado bien. El entrenador me dijo en el primer cuarto, cuando habían pasado solo 7 minutos: 'Dennis, tengo que hablar contigo, cuando te tomas la noche libre... sé lo que hiciste anoche", confesó Rodman.

Por último, el exjugador quiso revelar su fantasía más desconocida: "Quiero ir a un aeropuerto, coger un avión, subir hasta 10 mil pies de altura y lanzarme sin paracaídas. Mirar a los ojos a Dios y ver toda mi vida en un flash ante mí. Esto es cierto, lo he estado hablando durante los últimos dos meses", reseñó Dennis.