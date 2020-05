Mike Tyson está entrenándose con un único objetivo: volver a boxear para una causa benéfica. El mítico púgil quiere participar "en tres o cuatro peleas" por caridad, para ayudar a personas sin hogar y "con problemas de drogas", como él mismo sufrió.

Y lo cierto es que se lo está tomando en serio. En un vídeo que ha compartido en redes sociales, el boxeador golpea con fuerza y se mueve con agilidad a la par que suelta puñetazo tras puñetazo con bastante potencia.

