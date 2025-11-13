Kai Trump, la nieta de Donald Trump, debuta en la Liga de Golf de Estados Unidos con el impulso de Tiger Woods

Kai Trump, practicando antes de su debut en la Liga de Golf de Estados Unidos (LPGA).

Posee su propia marca de ropa, es influencer y ahora golfista profesional: la carrera de Kai Trump avanza con el apoyo de su abuelo durante la liga femenina de golf de Florida y el acompañamiento de Tiger Woods o Annika Sörenstam.

La fábrica de estrellas de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, no se detiene. Su propósito de mezclar la familia y los amigos con el trabajo no se limita únicamente a su persona, son sus propios descendientes y allegados los que no paran de sumar méritos para que su apellido resuene más allá de sus fronteras.

Mientras sus hijos ocupan cargos de poder en la Organización Trump y su mujer ejerce de primera dama como consejera en la sombra, ahora es su nieta Kai Trump quien debuta en la Liga de Golf de Estados Unidos bajo el ala de Tiger Woods, impulsando su carrera con el fin de convertirse en una importante figura de este deporte.

A su corta edad (18 años) se aleja de la carrera política para destacar en el mundo deportivo, eso sí, entre la élite. En los últimos días la nieta de Donald Trump, hija de su primogénito Donald Trump Jr., comenzaba su primer torneo profesional en el Pelican Golf Club (Florida), escenario de The ANNIKA, torneo perteneciente a la Ladies Professional Golf Association (Asociación Femenina de Golf Profesional).

Kai Trump debuta bajo el ala de Tiger Woods

Por si fuera poco presentarse como la nieta del mismísimo Donald Trump, Kai llega al Club de Golf de Florida con los consejos de uno de los maestros del mundo del golf al que, además, tiene en casa: su madre, Vanessa Trump, actualmente mantiene una relación con el gran Tiger Woods.

"¿Si es el mejor golfista del mundo? Yo diría que sí, y aún mejor persona" así de claro se pronuncia Kai sobre Woods, siguiendo el mismo tono de seguridad con el que suele hablar su abuelo. "Me dijo que saliera ahí fuera, que me divirtiera y que me dejara llevar" era el consejo personal que Kai compartía ante los medios.

Como no podía ser de otro modo, su abuelo -aunque no es golfista- también quiso aportar su granito de arena: "Mi abuelo me dijo que saliera y me divirtiera", confesaba la joven, "que simplemente no me pusiera nerviosa". Porque, en efecto, a un Trump no puede temblarle el pulso.

Kai Trump llega a la Ladies Professional Golf Association (LPGA) como invitada mediante exención por patrocionio, llegando a jugar en una ronda de práctica junto a la leyenda del golf femenino Annika Sörenstam, quien además quiso abanderar su progreso en el deporte pidiendo que "el mundo del golf le dé una oportunidad".

Para hablar de su experiencia emplea su propio altavoz y no deja que nadie hable por ella o eclipse su actuación: Kai Trump, además de nieta de presidente y golfista profesional, es 'influencer'.

Como la mayoría de jóvenes de su generación, comparte su vida a través de sus redes sociales, solo que ella muestra sus vacaciones en los Hamptons o retransmite la noche electoral en la que su abuelo se convirtió en presidente. Como no podía ser de otro modo, también ha compartido su debut en la LPGA.

En su último año de secundaria, Kai Trump ya se ha asegurado su pupitre en la Universidad de Miami para el próximo año y dará sus primeros pasos en el golf profesional junto a Hinako Shibuno y Olivia Cowan en la primera ronda del torneo. En este evento, que reparte 3,25 millones de dólares como premio, le acompañará como caddie su gran amigo Allan Kournikova, hermano de la mismísima Anna Kournikova.

El ojito derecho de su abuelo

Así es Kai Trump, la nieta y 'ojito derecho' de Donald Trump: apasionada del golf y medio millón de seguidores en redes

En esta ocasión Donald Trump no podrá acompañar a su nieta, con quien comparte jornadas de golf en su tiempo libre. Como la propia Kai bromeaba al responder sobre la ausencia de su abuelo, Trump "está al mando del mundo ahora mismo, así que está un poco ocupado", parece que la guasa picante de los Trump se lleva en los genes.

Y es que Kai Trump ya apunta maneras para llevar con orgullo el apellido que, hoy por hoy, preside Estados Unidos. Además de compartir viajes con su abuelo así como la afición por el golf, Kai también se divierte bailando como su abuelo, practicando su swing en la Casa Blanca o convirtiéndose en empresaria con su propia línea de ropa en la que vende sudaderas con sus iniciales).

