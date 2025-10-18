El autoritarismo de Donald Trump: persecución al migrante, al opositor político y hasta al cómico crítico

Sí, pero... Sigue habiendo figuras que mantienen el pulso al republicano, como el gobernador de California o el alcalde de Chicago, y frenan muchas de sus medidas totalitarias.

En su segundo mandato, Donald Trump ha intensificado su autoritarismo, evidenciado en su persecución a migrantes, periodistas, demócratas y cómicos. En su cruzada antimigración, ha desplegado agentes del ICE en las calles para arrestos masivos y violentos. Este enfoque autoritario ha sido desafiado por figuras como Gavin Newsom, gobernador de California, y Brandon Johnson, alcalde de Chicago, quienes han tomado medidas para limitar la influencia de Trump. A pesar de la oposición, Trump sigue atacando a los demócratas, desplegando la Guardia Nacional en ciudades demócratas y presionando a críticos como el presentador Jimmy Kimmel.

No lleva ni un año completo de su segundo mandato, pero el autoritarismo de Donald Trump es más que evidente. Prueba de ello es su persecución a los migrantes, a los periodistas, a los demócratas e incluso a los cómicos.

Y, con el paso del tiempo, cada vez da un paso más en ese autoritarismo. Por ejemplo, en su cruzada antimigración, el republicano ha llenado las calles de agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que, sin identificarse, se dedican a arrestar a personas sin decirles a dónde se las llevan. Empezaron siendo esporádicas, pero han llegado a un punto que son masivas y, además, violentas.

El autoritarismo en el que se mueve Trump desde que volvió a la Casa Blanca, no deja de crecer y parece no tener límites, aunque hay quienes le mantienen el pulso, como el gobernador de California, Gavin Newson. "Ven por mí, arréstame. Acabemos con esto, tipo duro", le ha llegado a apelar a Trump.

Tampoco se queda atrás el alcalde de Chicago, Brandon Johnson. En su caso, ante las amenazas de Trump, firmó una orden que prohíbe a los agentes del ICE acceder a la ciudad para realizar arrestos: "Las propiedades municipales y los negocios privados ya no servirán como bases para estas redadas".

Sin embargo, Trump sigue a la suya en su guerra contra los demócratas y, para mostrar todo su poder, no ha dudado en desplegar a la Guardia Nacional hasta en cinco ciudades, todas bajo gobierno demócrata e incluso ha pedido a los generales del Ejército su apoyo para luchar contra "el enemigo interior".

Un enemigo que incluye a cualquiera que le critique, como el presentador Jimmy Kimmel, que se quedó sin programa por las presiones de la Casa Blanca ante las bromas que realizó sobre él. Y solo lo recuperó cuando el escándalo obligó a Disney a devolvérselo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.