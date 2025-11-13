MotoGP
¿Se plantea Quartararo hacerse un Marc Márquez con su contrato? "Me sirve de ejemplo..."
El piloto de Yamaha, condenado por el mal rendimiento de la moto, no descarta copiar el plan de Marc de dar un paso atrás para acabar llegando a un equipo puntero.
Marc Márquez se marchó de Honda a pesar de su contrato millonario y apostó por una satélite, la Gresini, para averiguar si seguía siendo competitivo o no. Ese camino se lo plantea ahora Fabio Quartararo, un campeón de MotoGP que está en una situación similar a la de Marc.
En una entrevista a 'Sport', el piloto francés reconoce que sí se plantea ese futuro: "A ver, en el caso de Marc, lo hizo entre contratos, era un momento más delicado, pero renunció a una cifra económica muy grande para tener una moto competitiva y eso me sirve de ejemplo al pensar en mi futuro".
"La apuesta de Marc, lo que ha conseguido, lo tengo en la cabeza", dice el piloto de Yamaha, que lo está pasando mal por el pobre rendimiento de su moto.
Está siendo un año de sufrimiento en el que ha rodado victorias, pero la Yamaha le ha abandonado: "Este año no hemos podido sacar muchas conclusiones, porque no hemos tenido demasiadas mejoras. Hemos puesto el foco en preparar 2026 y por eso creo que es importante ver cómo va la nueva moto".
A pesar de todos estos problemas, Fabio confió en la marca japonesa y amplió su contrato. Por muchas razones. Así lo explica: "Había bastantes razones, por ejemplo, que Yamaha iba a tener un equipo satélite, que vino un ingeniero que me daba muchísima confianza. Además, el proyecto del V4 también era importante. Y mi ego, pensar 'hemos ganado, hemos estado lo más bajo y queremos volver arriba'".
"Pero tampoco voy a negar que la parte económica estuvo ahí. La gente se piensa que fue solo por eso y no es verdad, pero sí contribuyó a que me quedase en Yamaha", explica sin tapujos el campeón.
El momento clave en el futuro del mundial será 2027. Todos los contratos terminan y un nuevo reglamento llega a MotoGP, por lo que no se sabe qué motos estarán arriba: "Por supuesto que pilotar esas motos será diferente, pero no espero que sea un cambio radical. Será más un tema de adaptación".