Valentino Rossi es una de las grandes incógnitas del Mundial... de 2021. El legendario piloto italiano de MotoGP no tiene sitio en Yamaha para la próxima temporada, pero la idea que pasa por su cabeza en estos momentos es la de continuar, al menos un curso más, en la máxima categoría del motociclismo.

"Mi primera opción es seguir. Tengo suficiente motivación y quiero continuar. Sin embargo es importante la competitividad porque sufrimos mucho en la segunda parte de 2019. Fui demasiado lento en muchas ocasiones", afirmó en una entrevisto con Maverick Viñales, su compañero de equipo, y Matt Birt, comentarista.

Rossi, de 41 años, se ve con ganas de afrontar una nueva temporada: "Tengo otro año con el equipo de la fábrica y necesitaba tiempo. Necesito cinco o seis carreras".

De momento, la crisis del coronavirus ha paralizado por completo el Mundial de MotoGP: "No estamos corriendo y no podemos competir. No sé cuándo empezará todo. Siendo optimistas, será en la segunda mitad de temporada, sobre agosto o septiembre, y tengo que decidir antes"

"Para mí es más justo hacer otro campeonato y marcharme en 2021, puede incluso que no se corra en 2020 y no es la mejor manera de parar", comenta.

Valentino Rossi, nueve veces campeón del mundo, no tendrá sitio en Yamaha por Maverick Viñales y por el ascenso de Fabio Quartararo al equipo 'titular'. Por ello, se abre la opción de ver al italiano en el equipo Petronas Yamaha de cara a 2021.