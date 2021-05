El nueve veces campeón del mundo podría estar atravesando su última temporada en la categoría reina de motociclismo. A sus 42 años, el piloto de Tavullia está lejos de la cabeza del Mundial con su Petronas y se antoja muy difícil verle de nuevo ganando.

En la previa del arranque del fin de semana de MotoGP en Mugello, el 'Doctor' ha señalado que durante el parón veraniego se replanteará su futuro, pero que el hecho de que en 'casa' no haya público este año no le empuja a volver el próximo.

"Éste es un lugar especial, para todos los italianos y para todos los aficionados al motociclismo. Te sobrecoge el ambiente, las colinas de la Toscana... En Le Mans dimos un pasito adelante, pero las condiciones del domingo eran difíciles para todos. A ver qué podemos hacer aquí", ha explicado el italiano.

Sobre qué hará en 2022, señala que todo se decidirá tras las próximas cuatro carreras: "Llega un periodo muy importante en el Mundial, cuatro carreras en cinco semanas. Luego, vendrá el parón veraniego. En ese parón todo el mundo empezará a pensar en 2022. En ese momento, tomaré mi decisión. También será una decisión de Yamaha y del equipo, pero son cuatro carreras importantes para buscar buenos resultados".

"Mugello con público no es una razón para continuar. El circuito es especial, pero si quiero ver a los fans, puedo venir como aficionado. No me puedo plantear mi continuidad en base a eso. No hay que pensar así, en que vaya a ser mi último gran premio de Italia. Será el 27 y eso es fantástico", ha añadido Rossi.

Sus fans le ven más tiempo en MotoGP

Flavio Fratesi, el vicepresidente del Fan Club de Valentino Rossi, no ve al 'Doctor' bajándose aún de la moto: "Espero que éste no sea el último Mugello de Rossi".

"Por un lado, sería triste que fuera el último Mugello de Valentino sin público en las gradas. Y por otro, porque no ser su última carrera aquí significaría que se sigue divirtiendo, y eso nos hace felices a todos nosotros y felices de que siga", señala.

"No estamos preparados para que Rossi diga adiós. Nos concentramos y trabajamos en el presente y no pensamos en que ésta pueda ser su última temporada en el Mundial", zanja.

En Mugello, su casa, Valentino Rossi buscará resarcirse y volver a sentirse competitivo a ojos de su tierra. La edad pasa, pero la leyenda del 'Doctor' y sus nueve títulos mundiales permanecerá.