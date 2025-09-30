Están empatados
Un piloto de MotoGP ve a Márquez por delante de Valentino Rossi: "En cuanto a títulos..."
Johann Zarco, piloto de Honda, cree que Marc logrará más títulos mundiales que Valentino: "Puede ir a por ello, sí".
Todos hablan de Marc Márquez y de su noveno título de MotoGP. Y la pregunta es hasta dónde llegará, si será capaz de revalidar el campeonato la temporada que viene, superando así a Valentino Rossi.
El piloto de Honda Johann Zarco analiza su título en Japón: "Márquez ha recuperado su posición. Incluso cuando estaba con la Honda y se caía mucho, pensábamos que se estaba volviendo loco, que se estaba excediendo. Pero solo quería ir rápido, no podía contenerse".
"Con una moto mejor, pudo recuperar la confianza y ganar otro título. Me alegro por él, ha sido ultradominante este año. Es motivador verlo tan tranquilo y fuerte, es genial", dice el piloto francés.
Le ve campeón la temporada que viene otra vez, aunque no con tanta distancia como ahora: "Creo que, en el fondo, tiene la determinación de vencer a Valentino Rossi. Y en cuanto a títulos, puede ir a por ello, sí. El año que viene, puede que no tenga el campeonato con una ventaja de diez carreras, pero creo que lo tendrá".
Ambos tienen nueve títulos. Pero Marc sigue en activo y en 2026 seguirá siendo el gran favorito. Tiene la mejor moto, la Ducati, que sigue manteniendo la distancia con otras marcas aunque poco a poco se va reduciendo.