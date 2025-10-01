Bagnaia reconoce que le ha "afectado" tener a Marc Márquez en Ducati

El italiano, que volvió a la senda de la victoria en Japón, lanza un aviso al de Cervera: "Vamos a ver si podemos empezar a luchar".

El Gran Premio de Japón de MotoGP supuso una doble alegría para Ducati. Por un lado, Marc Márquez alzó su noveno Mundial; por el otro, PeccoBagnaia recuperó sensaciones y volvió a ganar seis meses después.

Tras la carrera, en plena ebullición en el garaje de los de Borgo Panigale por el título del '93', el italiano se mostró muy reflexivo sobre su nivel este 2025.

"Hubo un momento en el que no me reconocía, llegaba el 21 en una clasificación y hacía malas carreras. No lo podía creer", expresó en declaraciones que recoge 'As'.

Eso sí, con energías renovadas tras Motegi, lanza un aviso a su compañero: "Marc tenía la excusa de cerrar el Mundial, pero en las próximas carreras vamos a ver si podemos empezar a luchar".

De hecho, Bagnaia reconoció por primera vez que se ha visto "afectado" por el rendimiento de Márquez en comparación con el suyo.

"Tenía además un compañero tan fuerte que si eres débil, eso te va a afectar mucho; y es algo que he aprendido este año. Porque incluso él (Marc), sin ser el más rápido, muchas veces ganaba y eso solo los campeones pueden hacerlo", ha zanjado.