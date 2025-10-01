Honda "no descarta" la vuelta de Marc Márquez: "Nuestra moto funcionará"

Alberto Puig, team principal de Honda, ha afirmado que sería "un sueño" ver al de Cervera de vuelta al equipo japonés.

Honda volvió al podio en Motegi, el Gran Premio de su casa, el mismo día que Marc Márquez levantó su novena corona, la séptima en MotoGP y la primera fuera de la estructura nipona.

Su team principal, Alberto Puig, no pudo contener la emoción por ver al que fuera su piloto volver a ganar tras el calvario que ha vivido los últimos años.

"Es bestial esta vuelta al título por cómo ha ido todo el proceso, por todo lo que pasó con el accidente, las operaciones, la falta de rendimiento de la moto, que no ayudó nada, dejar la marca de toda su vida para irse a un equipo de segundo nivel, no de fábrica, para buscar lo que quería. Y lo ha conseguido. Para mí es uno de los grandes hitos en la historia del deporte", ha señalado en declaraciones a 'As'.

"Estar cinco años sin ganar en un deporte tan complicado, que pase el tiempo, que te hagas más mayor y el volver a estar bien, disponer de una buena moto y volver a ganar es acojonante. Es digno de admiración y se merece ser recordado como uno de los más grandes", ha añadido.

A Puig le plantearon la posibilidad de que Marc vuelva a Honda en 2027, y el jefe del equipo japonés afirmó que "no descarta" la vuelta.

"Nuestra moto funcionará seguro, pero lo que preguntas sería un sueño, pero hay que tener la cuenta, la edad y muchas cosas. Eso sería otra vez una cosa muy especial. ¿Haces todo esto y vuelves otra vez al origen? Pensar en eso ahora es descabellado, pero no lo descarto, porque como concepto es precioso, pero es difícil poder imaginarse ahora eso", zanjó.