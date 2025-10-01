La UME se despliega en Ibiza para achicar agua en zonas inundadas tras las lluvias torrenciales

Los detalles Las zonas más afectadas por las lluvias son el municipio de Ibiza, Santa Eulària des Riu y Sant Josep de sa Talaia, donde se han producido diversas inundaciones y cortes de carreteras y accesos.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha intervenido en Ibiza para mitigar los efectos del fuerte temporal que ha azotado la isla, dejando más de 200 litros de lluvia por metro cuadrado en solo dos horas. La UME ha realizado labores de limpieza y achique de agua en carreteras, viviendas y garajes, especialmente en las zonas de Ibiza, Santa Eulària des Riu y Sant Josep de sa Talaia. El dispositivo se ha reforzado con 152 efectivos, incluidos 12 llegados en helicóptero desde la Comunidad Valenciana y 140 en barco desde Valencia. Las carreteras y accesos permanecen afectados, y se pide precaución a los conductores.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha intervenido en la isla de Ibiza realizando labores de limpieza cerca del aeropuerto, además de achicando agua en viales o viviendas, entre otros lugares, tras el fuerte temporal.

Así lo ha informado la propia UME en un mensaje en la red social X, en el que han detallado que han realizado misiones como la limpieza y baldeo en una autovía cercana al Aeropuerto de Ibiza, así como el achique de agua acumulada por las fuertes lluvias en domicilios, garajes y calles.

La UME actúa en la zona con los cuatro efectivos que permanecen de manera permanente en la isla, y se reforzará el dispositivo con más personal, un total de 152 efectivos.

El martes, 12 de ellos partieron desde la Comunidad Valenciana en helicóptero para llegar por la tarde a Ibiza, y estaba previsto que el resto, 140 efectivos, llegaran durante la noche en barco desde Valencia junto con vehículos como excavadoras para actuar en infraestructuras y viales afectados.

Las zonas más afectadas por las lluvias son el municipio de Ibiza, Santa Eulària des Riu y Sant Josep de sa Talaia, donde se han producido diversas inundaciones y cortes de carreteras y accesos.

Un diluvio histórico en Ibiza

Las lluvias registradas durante el martes han provocado que Ibiza haya colapsado. Nunca antes había llovido tanto, más de 200 litros por metro cuadrado en solo dos horas, lo que ha provocado numerosas incidencias: calles anegadas, bajos y garajes inundados, carreteras impracticables.

Un fuerte temporal que ha dejado momentos angustiosos. Decenas de personas se han quedado atrapadas en coches, en ascensores o en garajes completamente inundados. Algunos vecinos bajaban, desesperados, a comprobar si el nivel del agua subía. Porque caminar en Ibiza este martes solo se podía hacerse con el agua, literalmente, por las rodillas.

De momento, siguen cerrados tramos de la carretera del aeropuerto de Ibiza y el túnel de Puig d'en Valls tras la tormenta. El Consell ha pedido precaución a los conductores puesto que en muchas vías hay restos de barro y piedras que ya se están retirando.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.