Ahora

"Ha escrito la página más bella del motociclismo"

El 'gurú' de Ducati pone a Marc Márquez por delante de Valentino Rossi y Agostini

Gigi Dall'Igna aseguró en Motegi que el ilerdense es "el mejor", a pesar de que "cuesta hacer una comparación con pilotos de otras épocas".

El piloto de Ducati, Marc Márquez. El piloto de Ducati, Marc Márquez. Reuters

Tras acompañar a PeccoBagnaia y Marc Márquez en el podio de Japón, Gigi Dall'Igna le desveló a 'As' una curiosa anécdota que había presenciado con el campeón.

"Hacía tanto tiempo que no ganaba que Marc no se acordaba de cómo se ponía la placa con su nombre de campeón de este año en la Torre de los Campeones", señaló el director general de Ducati.

Sobre el de Cervera, Gigi afirmó que ha logrado la mayor gesta de la historia del motociclismo: volver a ganar seis años y cuatro operaciones después.

"Ha hecho algo increíble, pero es muy difícil compararlo con todos los que vinieron antes que él. Lo que tengo claro es que ha escrito la página más bella del motociclismo, eso sea seguramente así", explicó.

De hecho, en unas atrevidas declaraciones, aseguró que su piloto es el "mejor", poniéndole por encima de leyendas como Giacomo Agostini (15 títulos) o Valentino Rossi (nueve).

"Honestamente, yo creo que Marc es, probablemente, el mejor, pero siempre cuesta hacer una comparación con pilotos de otras épocas", afirmó.

Las 6 de laSexta

  1. Temporal de lluvia, en directo | El temporal llega a Baleares y pone en aviso naranja a Mallorca, Ibiza y Formentera
  2. El Consejo de Ministros tipificará como delito la violencia vicaria machista en el Código Penal
  3. Todo sobre el plan de Trump para Gaza: 20 medidas que buscan paz, liberaciones y desarme de Hamás
  4. El PP convierte la migración en su chivo expiatorio: dos folios y medio de sospechas y racismo
  5. Las detenciones de migrantes en EEUU son cada vez más salvajes: de nada sirve demostrar que residen en el país de forma legal
  6. El aborto, un derecho de 40 años que todavía tropieza: el Gobierno lanza una web para informarse sin trabas