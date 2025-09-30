El 'gurú' de Ducati pone a Marc Márquez por delante de Valentino Rossi y Agostini

Gigi Dall'Igna aseguró en Motegi que el ilerdense es "el mejor", a pesar de que "cuesta hacer una comparación con pilotos de otras épocas".

"Ha escrito la página más bella del motociclismo"

Tras acompañar a PeccoBagnaia y Marc Márquez en el podio de Japón, Gigi Dall'Igna le desveló a 'As' una curiosa anécdota que había presenciado con el campeón.

"Hacía tanto tiempo que no ganaba que Marc no se acordaba de cómo se ponía la placa con su nombre de campeón de este año en la Torre de los Campeones", señaló el director general de Ducati.

Sobre el de Cervera, Gigi afirmó que ha logrado la mayor gesta de la historia del motociclismo: volver a ganar seis años y cuatro operaciones después.

"Ha hecho algo increíble, pero es muy difícil compararlo con todos los que vinieron antes que él. Lo que tengo claro es que ha escrito la página más bella del motociclismo, eso sea seguramente así", explicó.

De hecho, en unas atrevidas declaraciones, aseguró que su piloto es el "mejor", poniéndole por encima de leyendas como Giacomo Agostini (15 títulos) o Valentino Rossi (nueve).

"Honestamente, yo creo que Marc es, probablemente, el mejor, pero siempre cuesta hacer una comparación con pilotos de otras épocas", afirmó.