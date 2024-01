Hay momentos que parece que no van a llegar nunca. Momentos en los que un atleta, un deportista que ha hecho historia, dice adiós. Dice adiós a la competición que le ha visto reinar. Dominar. A la competición a la que miles y miles se han enganchado gracias a sus actuaciones. Dice adiós al deporte que le ha convertido en leyenda. Es el caso de Valentino Rossi. Es el casi del día en que Valentino Rossi decidió retirarse de MotoGP.

El italiano, en palabras que recogen en 'Motorsport', ha confirmado cuándo tomó la decisión. Ha confirmado, además, qué le llevó a decir adiós. Fue el 27 de junio de 2021. Fue cuando, en el equipo satélite del Petronas SRT, compitió en el GP de Países Bajos.

En Assen, pista en la que ha ganado en diez ocasiones. En diez de las 26 temporadas en las que ha competido en MotoGP. En ese momento, por esa caída, decidió dejarlo.

"Me caí en una curva rápida"

"Assen era una carrera muy importante. Es una de mis pistas favoritas. Allí he ganado diez veces... así que ha sido un poco mi casa. Antes de irme, comí con Franci (su pareja) y me dijo que no le apetecía café...", cuenta.

Entonces, todo se juntó: "Me dijo que se iba a hacer un test de embarazo. Me fui a Assen y ahí no pensé más en ello. Estuve bien en los entrenamientos, pero en la carrera hice una mala salida y me caí nada menos que en una curva rápida".

"Peleaba con Bastianini, recibo un golpe fuerte y destrocé la moto. Ya en la grava pensé... bueno, si necesitas alguna señal para decidir si parar o si no... Pero imagina el estado de ánimo en pensar en dejar algo que llevas 25 años haciendo", dice Rossi.

Luego, la revelación: "Llegué a casa y dije a Franci que bajara a cenar. Me dijo que no, que subiera yo. ¡Pensé que tenía algo que decirme! Todo ocurrió a la vez. Me enteré de que iba a ser padre el mismo día que quizá decidí dejar de correr".