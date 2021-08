En la mañana de este jueves se anunció por sorpresa la comparecencia de Valentino Rossi. Y todo hacía indicar que el anuncio estaba claro: abandonaría MotoGP.

Así lo anunció el nueve veces campeón del mundo en la rueda de prensa previa al GP de Estiria: "He decidido parar a finales de esta temporada. Esta será la última segunda parte de la temporada que disputaré como piloto".

"Es un momento muy triste. El año que viene ya no estaré compitiendo. Es algo que llevo haciendo 30 años. Mi vida cambiará", ha dicho.

Fue una rueda de prensa emocionante en la que se vio un vídeo de los mejores momentos de su carrera. A la conclusión no pudo contener las lágrimas: "He tenido una carrera muy larga y afortunadamente he ganado muchas carreras".

"Algunos momentos son inolvidables. Es el disfrute en estado máximo. Puedo seguir riéndome y riéndome recordando las victorias. Es una decisión difícil, pero hay que entender las cosas. En cualquier deporte lo que marca la diferencia son los resultados", ha explicado.

¿Cuál es su futuro? Él mismo ha respondido: "Voy a competir con los coches a partir del año que viene. No está decidido al 100% aun. No al mismo nivel, pero considero que voy a continuar compitiendo".