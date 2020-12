Valentino Rossi correrá a partir de 2021 con Petronas, el equipo satélite de Yamaha. Y ha dejado unas declaraciones llamativas en las que agradece a su ya exequipo... y también les lanza un 'dardo' que ha sido muy comentado por los aficionados al motociclismo.

"Lo que más recuerdo es cuando hablé con Lin Jarvis a finales de 2012 y me dijo que me iban a dar otra oportunidad para volver. Por eso siempre le estaré agradecido a él y a toda Yamaha, porque en ese momento estaba desesperado y probablemente si no hubiese regresado al equipo de fábrica me habría retirado. Por eso es mi mejor recuerdo", señala sobre los increíbles momentos vividos en Yamaha.

Sin embargo, deja un 'palo' que seguro no ha sentado nada bien en Yamaha: "Durante mucho tiempo siempre hemos tenido los mismos problemas porque los japoneses escuchan los comentarios de los pilotos, pero luego al final siempre hacen lo que quieren. Ya tienen en mente lo que quieren hacer y al final lo hacen".

Han sido un total de 15 las temporadas de Valentino en Yamaha, repartidas en dos épocas distintas. Una etapa, en definitiva, de leyenda. ¿Cuál será su papel a partir de 2021?: "Este año estaré involucrado en el desarrollo de la moto como ha sucedido en los últimos años, por lo que no cambiará mucho para mí".

"Tendré que entender el nivel de participación que tendré. Lo que definitivamente puedo hacer es intentar poner mi experiencia a disposición de Yamaha para comprender lo que necesitamos", sentencia quien será compañero de Franco Morbidelli.

El italiano, a sus 41 años, ha declarado en varias ocasiones que no quiere que esta temporada se convierta "en una gira de despedida". "Seguro que iré a Petronas si puedo ser competitivo, puedo intentar para ganar carreras y luchar por podios. Si continúo es porque quiero ser competitivo e intentar hacer buenas carreras", sentencia el nueve veces campeón del mundo.