Casey Stoner siempre ha sido una persona muy peculiar. Lo fue en su etapa de piloto y lo sigue siendo una vez retirado. Nunca tuvo pelos en la lengua para criticar aquello que consideraba oportuno y ahora la dura crítica del australiano le ha caído a MotoGP.

El '27', confirmando que está mucho mejor de la fatiga crónica de la que ha padecido los últimos años, acudió a la exhibición de Goodwood para montarse y dar unas vueltas en la Ducati con la que fue campeón en el 2007.

Y allí habló para los medios y empezó a atizar a la MotoGP actual: "Estoy feliz de volver a ver a toda la gente después de unos años. Les echaba de menos, pero no al campeonato. Todo el mundo sabe los problemas que tengo con el campeonato, lo que me gusta y lo que no".

Al ser preguntado por qué cambiaría de la competición, Stoner fue todavía más contundente: "Haría algunos cambios en el formato. Toda esa mierd*** tiene que desaparecer: aletas, sin 'hole-shot', sin control anticaballitos y control de tracción al mínimo. Los costos tienen que bajar y las reglas tienen que durar diez años para que los fabricantes perdedores puedan ponerse al día".

"Cada moto necesita sus fortalezas y debilidades para que la competición sea equilibrada, pero en este momento todos están copiando al mejor (Ducati), por lo que todos están evolucionando en la misma dirección", explicó.

La dura opinión del australiano también vino combinada de frustración por lo que ve ahora mismo en MotoGP: "Hoy en día no se encabritan ni hacen caballitos las motos. El piloto apenas tiene un problema para controlar la moto. Simplemente da gas y no pasa nada. Eso es frustrante. Por mucho que amo las carreras, este desarrollo me decepciona".

"Tenemos más electrónica que la Fórmula 1. Eso tiene que acabar", concluyó Stoner.