La llamativa confesión de Márquez a Pedrosa tras su victoria en la 'sprint' de Indonesia: "Es inhumano..."

El ilerdense lo pasó bastante mal con uno de los aspectos más característicos del circuito de Mandalika. Aún así, consiguió una victoria que le permite recuperar el liderato.

Marc Márquez ha dado la sorpresa en Mandalika este sábado. Nadie colocaba al de Cervera entre los favoritos a la victoria debido a su complicado historial en el Gran Premio de Indonesia. Sin embargo, Marc ha sabido esperar su momento y aprovechar el error de Jorge Martín.

La presión de los neumáticos han sorprendido al madrileño, que se ha visto obligado a aminorar considerablemente su ritmo por miedo a ser sancionado. Martín ha cruzado la línea de meta cuarto permitiendo que Marc le arrebatara el liderato del Mundial.

Márquez no ha perdonado y se ha llevado una 'sprint' que ha sido una pequeña muestra de los dura que será la carrera. Marc le ha dejado una confesión llamativa a Dani Pedrosa tras la prueba: " Sí, es inhumano estar ahí después de una sprint, el mono puesto, podio…".

"Sí, muy bien para la foto, pero para el rendimiento de cara a mañana no, así que me he saltado del carrito de golf y me he ido a cambiar y a refrescar, o sea, es lo que hay. Somos deportistas de élite y aquí una moto para rendir al máximo se busca la mejor prestación, pues un piloto o un atleta lo mismo. Entonces, cada uno mira sus intereses", ha asegurado Marc en declaraciones para los micrófonos de 'Dazn'.

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