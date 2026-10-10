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La llamativa confesión de Márquez a Pedrosa tras su victoria en la 'sprint' de Indonesia: "Es inhumano..."

El ilerdense lo pasó bastante mal con uno de los aspectos más característicos del circuito de Mandalika. Aún así, consiguió una victoria que le permite recuperar el liderato.

Dani Pedrosa y Marc Márquez Dani Pedrosa y Marc MárquezGetty

Marc Márquez ha dado la sorpresa en Mandalika este sábado. Nadie colocaba al de Cervera entre los favoritos a la victoria debido a su complicado historial en el Gran Premio de Indonesia. Sin embargo, Marc ha sabido esperar su momento y aprovechar el error de Jorge Martín.

La presión de los neumáticos han sorprendido al madrileño, que se ha visto obligado a aminorar considerablemente su ritmo por miedo a ser sancionado. Martín ha cruzado la línea de meta cuarto permitiendo que Marc le arrebatara el liderato del Mundial.

Márquez no ha perdonado y se ha llevado una 'sprint' que ha sido una pequeña muestra de los dura que será la carrera. Marc le ha dejado una confesión llamativa a Dani Pedrosa tras la prueba: " Sí, es inhumano estar ahí después de una sprint, el mono puesto, podio…".

"Sí, muy bien para la foto, pero para el rendimiento de cara a mañana no, así que me he saltado del carrito de golf y me he ido a cambiar y a refrescar, o sea, es lo que hay. Somos deportistas de élite y aquí una moto para rendir al máximo se busca la mejor prestación, pues un piloto o un atleta lo mismo. Entonces, cada uno mira sus intereses", ha asegurado Marc en declaraciones para los micrófonos de 'Dazn'.

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