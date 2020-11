Valentino Rossi ha superado el coronavirus. Tras más de tres semanas, el italiano de Yamaha está en el Ricardo Tormo para correr en Cheste después de haberlo pasado mal por la enfermedad. Sobre todo, tras ver que mientras el resto iba dando negativo él seguía siendo positivo.

"Fue una experiencia muy difícil. He estado 24 días en casa, encerrado y solo. Por suerte, estuve siempre bien. Tuve fiebre un par de días, pero siempre respirando bien y manteniendo gusto y olfato", afirma.

Eso sí, aún tiene que recuperar la forma: "He adelgazado mucho. He estado dos semanas sin hacer absolutamente nada. Tan solo reposo absoluto. Ha sido duro".

Además, Rossi habla sobre cómo el resto iba saliendo del COVID mientras él no: "A las dos semanas todos eran negativo y yo no. Llegue a temer no correr aquí. En la última semana me hicieron seis pruebas de madrugada. No ha sido la experiencia más bella de mi vida".

"Es aburrido ver las carreras por la tele. Se hizo duro, porque en la segunda de Aragón ya estaba bien. Si estás bien es todavía más frustrante", afirmó Valentino.

Rossi reconoce que ha echado en falta la competición: "Me ha faltado el estar con mi equipo y pilotar la moto. El resto de cosas me gustan un poco menos..."

