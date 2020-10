Valentino Rossi no estará en el GP de Aragón. Dio positivo por coronavirus y tendrá que mantenerse aislado en su domicilio italiano. Tras presentar síntomas conoció su positivo el jueves, después de dar negativo durante dos días consecutivos.

No estará en Aragón, y parece agradecerlo. Porque ha dejado unas declaraciones en 'Radio Deejay' muy polémicas. "Por suerte me quedé en casa, porque si llego a tener que aislarme una semana en Aragón, me tiro por el balcón", ha afirmado.

"El martes por la mañana me había hecho la PCR que había dado negativo, así que tenía luz verde para entrar en el paddock. Pero el miércoles por la noche me comencé a encontrar mal, y los síntomas eran los propios del coronavirus: dolor de espalda, en los huesos, dolor de cabeza... Me tomé la temperatura y estaba a 37,6 grados. Entonces me fui a hacer una PCR rápida que también dio negativo, pero como no estaba bien decidí no volar. El jueves por la tarde llegaron los resultados de la prueba concluyente, que salió positiva", desvela el de Yamaha.

"Le he mandado un mensaje a Federica (la nadadora Federerica Pellegrini) y le he dicho que el virus tiene buen ojo, porque me ha pillado a mí, a ella, a Cristiano Ronaldo y a Zlatan Ibrahimovic", sentencia.

Contagiado en un cumpleaños

Según ha informado 'Motorsport', Rossi se habría contagiado en la celebración de un cumpleaños junto a su novia, Francesca Sofia Novello, y Uccio Salucci, su mano derecha.

Su equipo ha decidido no sustituirle en la prueba a pesar de los rumores que colocaban a Jorge Lorenzo sobre su moto.

"En el test de Portimao de hace unos días vimos que, tras ocho meses de inactividad, tiene que habituarse a la velocidad y a las frenadas. Pero si Rossi no pudiera volver en Valencia, allí sí que le sustituiría Lorenzo, señaló Massimo Meregalli, jefe de Yamaha.