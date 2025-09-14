La sorprendente reflexión de un campeón del mundo sobre Márquez: "Podría haberse retirado..."

El expiloto estadounidense, Kevin Schwantz, elogió la determinación y el carácter del ilerdense durante unas declaraciones en las que también valoró el estreno del 'Hall of Fame' de MotoGP.

Kevin Schwantz, quien fuera campeón del mundo de 500cc en 1993, habló después del estreno del 'Hall ofFame' de MotoGP en unas llamativas declaraciones en las que ensalzó la determinación de Marc Márquez al regresar a la competición tras años de lesiones.

El texano considera al 93 un verdadero ejemplo de superación con una ambición insaciable, a la altura de su mentalidad y su fortaleza. "Ser capaz de tomarse ese tiempo fuera y luego volver poco a poco hasta llegar de nuevo a lo más alto muestra una determinación increíble. Después de todo lo que había conseguido podría haberse retirado pero no lo hizo", declaraba con admiración el expiloto estadounidense.

Además, Schwantz señaló en 'DAZN' la relevancia de Álex Márquez en el proceso para que Marc recupere su nivel: "Creo que tener a Álex cerca ha sido bueno. Al principio estaba por delante, y Marc se marcó el objetivo de alcanzarle. Ahora ya está a la par y esa motivación ha sido clave".

Finalmente, sin restar mérito al piloto ilerdense, el campeón en 1993 destacó la influencia de una moto que verdaderamente permite explotar al máximo el talento del de Cervera, a diferencia de en Honda, donde ni si quiera Marc podía sacar un gran partido: "En Honda, nadie lograba hacerlo funcionar, pero ahora, Marc puede estar incluso por encima de lo esperado".