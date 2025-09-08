Las cuentas de Marc Márquez en casa de Valentino Rossi para ser campeón en la de Honda

El piloto de Ducati tiene muy fácil llegar a Motegi tras Misano con la opción de levantar su novena corona.

Las cuentas de Marc Márquez estaban claras antes del Gran Premio de Catalunya de MotoGP: si lograba salir de Montmeló con una renta de 10 puntos más sobre Alex, tendría la opción de levantar su novena corona, la séptima en la máxima categoría, en Misano.

Sin embargo, el ilerdense 'solo' ha sumado siete unidades más que su hermano, por lo que el festejo deberá esperar hasta, al menos, Motegi.

Y es que todo apunta a que tras correr en casa de Valentino Rossi, Marc tendrá en su mano ser campeón en la casa de Honda, el equipo que le brindó sus otros seis Mundiales en MotoGP.

El '93' debe sumar tan solo tres puntos en el Marco Simoncelli para tener su primera bola de partido. Actualmente su renta con respecto a Alex es de 182 unidades, por lo que si sale de Misano con 148, perdiendo un máximo de 34, tendrá el título a su alcance en Japón.

Es tan sencillo como acabar séptimo en la sprint o decimotercero en la carrera del domingo, o que Alex no gane la del sábado.