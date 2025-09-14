El llamativo gesto de Bezzecchi tras la caída de Marc Márquez en la 'sprint' de Misano

El italiano quiso mandar ánimos al de Cervera después de que este se fuera al suelo cuando lideraba la 'sprint'. Marco lamentó la caída de Marc.

Marc Márquez puso fin a su espectacular racha de victorias en carreras al 'sprint' el pasado sábado en Misano. El líder del Mundial había ganado catorce de las quince carreras cortas que se habían disputado esta temporada. Solo su hermano Álex, en Silverstone, había conseguido arrebatarle el triunfo.

Sin embargo, en Misano, Marc se fue al suelo cuando rodaba primero y tuvo que despedirse de la victoria. Por fortuna, no sufrió daños. Aun así, el accidente de Márquez dejó una de las imágenes más vergonzosas de MotoGP de lo que va de temporada. Varios aficionados italianos celebraron la caída del octocampeón del mundo.

El principal beneficiado del 'error' de Marc fue Marco Bezzecchi. El piloto de Aprilia, que iba segundo, se puso primero gracias a la caída de Márquez y consumó la primera victoria 'no Ducati' en una carrera al 'sprint' este curso.

El italiano lamentó el accidente de Márquez y reveló un bonito gesto que tuvo con el de Cervera: "Seguramente, él (Marc) siempre debe considerarse entre tantos otros Ducati, desgraciadamente para nosotros. Pero los dos del VR46 van muy fuertes. Álex Márquez y Pecco van fuertes".

"Claramente, Marc al final parece que sufre un poco, pero igualmente en carrera siempre está ahí. De todas formas, fui a darle la mano porque es lo justo. Nunca es bonito cuando un rival tuyo se cae", ha reconocido Bezzecchi en unas declaraciones recogidas por 'Motosan'.