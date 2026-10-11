Sorprendente mensaje de Márquez tras su sexto puesto en Indonesia: "Ha sido un fin de semana redondo"

El ilerdense se marcha de uno de sus peores circuitos con una satisfacción tremenda de cara la pelea por el Mundial. Todo después de quedar sexto.

Marc Márquez ha cruzado la línea de meta en sexto lugar en Mandalika y, por increíble que parezca, es un buen resultado para él. Es el propio Marc el que confirma esa teoría sabiendo que estaba, muy probablemente, ante el circuito que peor se le dé de todo el calendario.

Un error en Indonesia, donde se lesionó de gravedad hace un año, podría haberle complicado las cosas en la pelea por el Mundial. Márquez ha demostrado una vez más que sabe a lo que tiene que jugar este año. No puede arriesgar todo lo que le gustaría y ante esa situación solo le queda minimizar daños.

Algo que ha hecho a las mil maravillas este fin de semana, de ahí, su satisfacción con el sexto puesto y la victoria en la 'sprint' del sábado: "Ha sido un fin de semana redondo. Estoy muy contento de no haber perdido ningún punto con Martín, y solo tres con Bezzecchi. Si me lo dicen el jueves, hubiera saltado de alegría"

"Evidentemente, uno siempre quiere más. Pero hemos sufrido, porque el desgaste de gomas fue alto, porque tuve que forzar ya que los tiempos no salían con facilidad. Lo importante es que supe sufrir y ser la primera Ducati. Hemos salvado los muebles en un fin de semana con aguas revueltas", asegura Marc en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

El ilerdense valora haberse sobrepuesto a situaciones complicadas: "Me he sabido sobreponer a muchos problemas durante el fin de semana, para centrarme en pensar en el presente y no en el pasado, porque aquí no había terminado ningún domingo".

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