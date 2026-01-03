La sorprendente confesión del exmánager de Márquez: "Cuando lo vimos con 12 años, ya sabíamos..."

Emilio Alzamora, expiloto y exmánager de Marc durante casi veinte años, recuerda cómo se fijo en el de Cervera y las sensaciones que ya transmitía desde pequeño.

Marc Márquez afronta 2026 con el cartel de máximo aspirante al título de MotoGP. Tras la conquista de su noveno Mundial de manera aplastante, Marc pretende revalidar de nuevo el campeonato de la mano de Ducati. La escudería y el piloto formaron un binomio imparable desde 2025 y mucho tienen que cambiar las cosas para que su superioridad se vea interrumpida.

Al menos esa es la sensación que da después de ver la diferencia que ha habido entre Marc y el resto de pilotos. Solo su hermano Álex fue capaz de mantenerle el pulso, eso sí, durante la primera mitad de temporada. A partir de ahí, Marc desplegó todo su nivel encadenando varios grandes premios seguidos ganando 'sprint' y carrera.

Emilio Alzamora fue mánager de Marc durante casi veinte años. Sin embargo, su relación de trabajo terminó cuando Marc fichó por Gresini. Aún así, todos los éxitos de Márquez en Honda han sido junto a Alzamora, una figura fundamental en su desarrollo como piloto.

Y es que el expiloto ya se fijó en Marc cuando este aún era un niño. Sin embargo, reconoce en 'As' que ya se veía el increíble talento que tenía: "La verdad que cuando arrancamos el proyecto, desde la base, con apenas 12 años, ni te imaginas dónde podía llegar Marc".

"La realidad es que sí se sabía y nosotros sabíamos que Marc era de aquellos elegidos. Pero quizá que llegara a donde ha llegado y con todos los éxitos que ha tenido y seguramente los que puede tener… pues no. Eso tampoco estaba dentro de los planes", confiesa Alzamora.