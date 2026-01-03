Campeón reconoce a campeón: así define Carlos Sainz a Marc Márquez

El veterano piloto madrileño se encuentra disputando el Rally Dakar pero en la previa del comienzo del campeonato ha dejado un mensaje muy contundente sobre el nivel de Marc y su increíble historia de superación.

Carlos Sainz es uno de los grandes mitos del motor en España. Antes de que aparecieran en el mapa Fernando Alonso y Marc Márquez, el experimentado piloto de rallys era la máxima figura en el automovilismo español.

El legado 'Sainz' continua con su hijo en la Fórmula 1 desde hace ya varios años. El de Willimas se ha consolidado como uno de los mejores pilotos de la parrilla habiendo heredado sin duda la destreza de su padre al volante. Sin embargo, eso no ha frenado a 'Sainz Sr'. El veterano piloto afronta un nuevo Rally Dakar este 2026 a sus 63 años.

En la previa de la que es considerada como la prueba de motor más dura del mundo, Carlos ha querido acordarse del gran triunfador del motor español esta temporada, Marc Márquez. El de Cervera ha conquistado su noveno mundial después de haber superado un auténtico calvario con las operaciones en su brazo derecho.

Sainz reconoce el espíritu de lucha de Marc, pero va más allá. Para la leyenda de los Rallys, no hay nadie mejor que Márquez: "Marc Márquez… ¿Qué decir de él? Es un ejemplo brutal. Un ejemplo de cómo sobreponerse a los problemas, de cómo dar un paso atrás para luego dar dos hacia adelante. Es un icono".

"Si no existiera, habría que inventarlo. Además de ser un grandísimo piloto, es una excelente persona y un buen amigo. Para mí, el mejor piloto de todos los tiempos en motos, alguien que va a marcar un antes y un después", asegura Sainz en unas declaraciones para 'Marca'.