Un expiloto alucina con el "instinto" de Marc Márquez: "Es pura genialidad..."

Rubén Xaus, campeón de Superbikes, reconoce que Marc Márquez es muy superior a todos sus rivales en "instinto puro".

La 'picaresca' de Marc Márquez en la sprint de Jerez todavía trae cola en MotoGP. El campeón de Superbikes Rubén Xaus alucina con el "instinto natural" que tiene el piloto de Ducati: "Tiene la capacidad de pensar a la velocidad de la luz".

"Es el concepto de Marc y su instinto, como lo que hizo en Austin, como lo ha hecho en muchas ocasiones. Porque tiene la capacidad de pensar a la velocidad de la luz, además de ir rápido en moto, y pilla a todos desprevenidos, porque eso es lo que tiene. Marc posee un instinto natural extraordinario, no solo en la pista, sino también fuera de ella. Es pura genialidad para el deporte, para el motociclismo y para el espectáculo, pero está claro, él lo hace. Un metro en la dirección equivocada, o dos, y esto va en contra de las reglas", explica en un análisis que recoge 'Motosan'.

Marc se fue al suelo en la sprint y atravesó el césped para ir al garaje y cambiar a la moto de agua. No fue sancionado por ello. Aunque Xaus cree que sí merecía castigo: "Cruzar la pista está en el reglamento. ¿Está prohibido o no? Porque lo que hace es cruzar la pista. En segundo lugar, ¿está prohibido circular en sentido contrario? ¿Está prohibido? ¿Lo dice el reglamento? Sí. Entonces es sancionable".

"Para el espectáculo ha sido espectacular y esto ha hecho que el fin de semana fuera perfecto para todos los espectadores. En cuanto al reglamento, está perfectamente claro. Cuando te desvías exactamente un metro en la dirección contraria, es una infracción sancionable", detalla.

Marc se llevó la victoria en la sprint, pero se fue al suelo en la carrera larga del domingo. Y poco a poco se le está complicando la lucha por el título: suma 57 puntos y el líder, Marco Bezzecchi, 101.