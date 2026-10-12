Aprilia responde: ¿Cuándo habrá órdenes de equipo para doblegar a Marc Márquez?

Con Jorge Martín como líder del campeonato con 46 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo, Marco Bezzecchi, muchos se preguntan cuándo Aprilia comenzará a priorizar al español.

Con 185 puntos aún en juego a falta de cinco citas para que se consuma el calendario de MotoGP para 2026, Jorge Martín es líder del Mundial con 355 puntos.

Marc Márquez se encuentra a dos del de San Sebastián de los Reyes y con un colchón de 44 puntos sobre Marco Bezzecchi, aunque el italiano sigue muy vivo en la lucha por la corona.

De hecho, a pesar de que Martín lidere el campeonato, en Aprilia aún no quieren priorizarle sobre el italiano.

Así lo aseguró Fabio Sterlacchini, director técnico de los de Noale, tras el Gran Premio de Indonesia, apuntando que por el momento no tomarán órdenes de equipo

"Es un buen problema, es positivo tener este tipo de problemas. En este momento nuestros pilotos tienen total libertad; evidentemente, estamos empezando a hablar entre nosotros sobre la posibilidad de dar algunas directrices para evitar problemas", explicó en 'GPOne'.

Aunque reconoce que tarde o temprano les tocará actuar y decidirse por uno: "No nos hemos fijado una fecha límite, pero dentro de unas cuantas carreras podría llegar el momento de sentarnos a hablar con Massimo y definir una estrategia de equipo"

"Ahora estamos muy lejos, hay muchísimos puntos en juego y puede pasar de todo. Creemos que aún podemos dar libertad, pero no sé por cuánto tiempo", ha zanjado.