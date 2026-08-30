Tremendo enfado de Alcaraz en su preparación para el US Open: "P*** derecha de mie***"

El murciano fue captado durante un entrenamiento en Nueva York donde un mal golpe con la mano que le ha tenido más de cuatro meses lesionado despertó su frustración.

Carlos Alcaraz se encuentra ya en Nueva York ultimando los pasos finales de su puesta a punto para volver a competir en el US Open. Su debut será este lunes ante el ruso Roman Safiullin, top 98 del mundo y un tenista que ya sabe lo que es derrotar al campeón de 2025.

Desde hace unas semanas, el murciano se entrena sobre la pista, mientras apura el último tramo de su proceso de recuperación. Carlos cayó lesionado en Barcelona en abril, durante el Godó, tras sufrir problemas en su muñeca derecha en el duelo ante Otto Virtanen.

Ahora, ha sido captado en Nueva York quejándose tras un mal golpe con ese brazo. "Puta derecha de mierda, tío. ¡Hostias!", exclamaba Alcaraz, visiblemente frustrado con lo ocurrido en el entrenamiento. Parece pronto para sacar conclusiones y probablemente se trate de un episodio aislado, pero el estado de la muñeca de Carlos permanece como una incógnita hasta el inicio del torneo.

Habrá que esperar hasta la reaparición del español el lunes para comprobar si el jugador se resiente de los problemas físicos. El poco rodaje de Alcaraz antes del 'Grand Slam' también será un factor a tener en cuenta. Rafa Jódar es la otra gran alternativa para el tenis español, el joven leganense viene pisando mu fuerte en su temporada debut y querrá culminar el año con su primera gran actuación en un grande.

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