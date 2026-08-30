Las lágrimas de Federer en su homenaje en el US Open: "Mis rivalidades con Rafa Nadal..."

El helvético se emocionó en el acto en el que su nombre pasaba a formar part del 'Salón de la Fama' del US Open. Roger recordó su gran rivalidad con Rafa, Novak y Andy.

Roger Federer ha sido una de las grandes personalidades de este previa del US Open. La presencia del helvético en Nueva York se debía, en gran parte, al acto en el que el último 'Grand Slam' decidía incluir en su 'Hall of Fame' al veinte veces campeón de 'Grand Slam'.

No hay que olvidar que el de Basilea dejó uno de los récords más increíbles del torneo. Roger se coronó en Nueva York cinco veces y de manera consecutiva. Desde 2004 hasta 2008, Federer fue dueño y señor de manera incontestable del US Open.

Le derrocó en 2009 Juan Martín del Potro poniendo fin a una racha histórica. En el acto del 'Salón de la fama', Federer no ha podido contener las lágrimas acordándose también de los que fueron sus máximo rivales durante toda su carrera.

El 'Big3' fue nombrado por el helvético al hablar de la rivalidad que mantuvo con Rafa y Novak, además de con Andy Murray: "Mi tiempo en el tenis terminó, pero el tenis siempre estará en la intersección de todo lo que me interesa".

"El Salón de la Fama muestra la evolución del tenis y estoy orgulloso de ser parte de él. Estoy contento de haber pasado por generaciones, desde (Pete) Sampras hasta las rivalidades épicas con Andy (Murray), Novak (Djokovic) y Rafa (Nadal)", concluyó Federer.

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