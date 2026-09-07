Mourinho en estado puro: regresa el mítico "por qué" por el penalti ante el Betis

En la previa del debut en Champions ante el Inter de Milán, el entrenador del Real Madrid ha mostrado en rueda de prensa su descontento por el penalti fallado por Kylian Mbappé en La Cartuja que no se repitió.

27 de abril de 2011, el FC Barcelona se impone por 0-2 al Real Madrid en la ida de las semifinales de la Champions en el Santiago Bernabéu y José Mourinho sale con el cuchillo entre los dientes a rueda de prensa.

El luso, espetando el famoso "por qué", se quejó de la expulsión de Pepe y mencionó a árbitros como Ovrebo, Stark, Busacca, Frisk y De Bleeckere, mostrando su descontento con diversas decisiones arbitrales que habían perjudicado a su equipo o favorecido al Barça en las últimas temporadas.

Pues bien, 15 años después, ya en su segunda etapa como técnico blanco, Mou ha vuelto a repetir aquella icónica frase en la rueda de prensa previa al debut en Champions League ante el Inter de Milán.

¿El motivo? Que no se repitiera el penalti fallado por Kylian Mbappé después de que Bartra, con el pie fuera del área y el cuerpo dentro, despejara el balón que paró Vallés.

"Hemos perdido con el Betis porque no hemos traducido en goles la producción ofensiva. Pero el penalti, ¿por qué motivo no ha sido repetido? ¿Por qué el VAR no conoce el reglamento o por qué no ha querido? ¿Por qué?", ha arrancado.

'The Special One' ha exigido que se depuren responsabilidades: "Si el VAR no ha mandado repetir porque no sabía el reglamento se tiene que ir a casa y si no ha querido, es todavía peor. ¿Y por qué el VAR no ha llamado al árbitro? Es una cosa extraña".

"Yo quiero ir en la dirección de la honestidad y pensar que no sabía el reglamento pero si es así, no puede ser el VAR. Se tiene que ir a su casa. Porque lo que va a pasar es que, en los próximos meses, si se repite algo igual, es que el penalti se va a volver a lanzar", ha explicado.

Por último, Mourinho ha pedido al CTA que explique lo ocurrido: "Y quiero dejar claro que no hemos perdido por eso porque podíamos haber fallado la repetición pero como entrenador de fútbol quiero saber por qué no se ha repetido".