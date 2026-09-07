Firme respuesta de Mbappé cuando le comparan con Raphinha y Dembélé: "Podría hacerme el tonto..."

Al francés le preguntaron por su manera de presionar y la compararon con la forma que tienen de hacer lo propio el francés y el brasileño. La respuesta y los gestos, lo dicen todo.

Kylian Mbappé viene de hacer un Mundial sensacional. El francés se ha convertido en el máximo goleador de la historia de la competitición viniendo de una temporada en la que sus números superan los 40 goles.

En lo individual, no hay nada que reprocharle a Kylian. Pero en lo colectivo, hay un sector del madridismo que le pide algo más, especialmente a la hora de presionar. En la rueda de prensa previa al encuentro de Champions frente al Inter, a Mbappé le han preguntado sobre eso.

Al francés le han planteado si debería mejorar en materia de presión incluyendo también a Vinícius en la cuestión. Sin embargo, en la pregunta también se le comparaba con Raphinha y Dembele, futbolistas que presionan más. Un matiz que no ha terminado de convencer al francés.

"¿Sólo Vinicius y yo? Claro que tenemos que mejorar. Puedo hacerme el tonto y puedo decir que meto mas goles que los dos que tú dices y que ellos deben meter más goles. Pero debo ser inteligente y decir que debo mejorar, aunque hago cosas que los otros no", aseguró Kylian.

Todo en una rueda de prensa en la que minutos antes habló José Mourinho. El portugués rescató su mítico ¿"Por qué"? para valorar de manera algo más crítica la no repetición del penalti frente al Betis.

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