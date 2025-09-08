El terrible susto que dio Colapinto en Monza: al borde del desmayo por deshidratación

El piloto argentino terminó el Gran Premio de Italia exhausto y eso le pasó factura cuando al final de la carrera tuvo que pasar por la zona de entrevistas.

Franco Colapinto protagonizó el susto de la jornada en el Gran Premio de Italia. El piloto argentino sufrió mucho durante la carrera en el circutio de Monza y terminó cruzando la línea de meta en decimoséptimo lugar.

Más allá de que el resultado fue de todo menos positivo, Colapinto fue víctima de la deshidratación y de la fatiga durante la carrera debido al calor. El argentino atendió a los medios de comunicación presentes en Monza pero dando evidentes muestras de que su estado físico no era el mejor.

El ex de Williams respondió varias preguntas de manera breve mostrando claros signos de no encontrarse bien. En medio de una pregunta, Colapinto llegó a su límite y decidió irse de la zona de prensa mientras el periodista le preguntaba.

Tenía una toalla húmeda alrededor del cuerpo y otra en la mano para refrescarse. Elementos que sirvieron de poco porque no evitaron que el argentino dejara el susto de la jornada en una carrera que fue muy dura para él.

Por fortuna, no se tuvieron que lamentar daños mayores y Colapinto se fue recuperando después de la carrera. Tras el Gran Premio escribió un mensaje en redes sociales: "Finde duro como equipo. Lejos de lo que queríamos pero me voy sintiendo más cómodo sobre el auto. Llegará lo que merecemos".