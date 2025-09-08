Marc Márquez saca pecho por la victoria de Alex: "Se valoraría mucho más..."

El de Ducati dice que nadie mejor que Alex para romper su racha de victorias en MooGP: "Si tuviera otro apellido...".

Alex Márquez es el piloto que ha roto la brutal racha de Marc en MotoGP. Y el que ha retrasado el título. No lo podrá celebrar en San Marino y todo apunta que sería Japón donde Marc conquistaría el noveno. El de Ducati, por cierto, ha vuelto a sacar pecho por lo que está haciendo su hermano con una satélite.

"Si alguien tenía que cortar la racha, que tarde o temprano iba a llegar, que fuera Alex. Montmeló es un circuito donde siempre ha ido muy rápido. Ha ganado en Moto3, dos veces en Moto2 y ahora en MotoGP", dijo Marc cuando le preguntaron por la actuación de Alex.

"En lo que va de temporada, ha sido el único piloto de Ducati capaz de ganarme en una carrera al sprint y de ganarme aquí. Este sábado ya me ganaba, pero se cayó. Este domingo lo gestionó de la mejor manera", explicó Marc, que sigue líder del mundial de MotoGP con 455 puntos en el bolsillo.

También le dio tiempo a defender a Alex y a poner en valor todo lo que está haciendo: "Estoy convencido de que si Alex Márquez tuviera otro apellido se valoraría mucho más la temporada que está haciendo".

"A lo largo de su carrera deportiva siempre ha tenido este hándicap. Mucha gente lo ve como una ayuda y yo siempre lo digo: es un peso más. Esta temporada estoy haciéndolo incluso mejor de lo que yo me esperaba, pero Álex está haciendo una campaña impecable. Después de la lesión que tuvo en la mano, se le torció un poco el tema pero está haciendo un año para ganar un Mundial", dijo Márquez después de la cita de Barcelona, donde los dos hermanos volvieron a celebrar ante su afición.

Misano es la próxima cita del mundial. Allí Marc podría dar un golpe casi definitivo al campeonato... con Japón como futura celebración.