La surrealista entrevista de Lance Stroll después de terminar último en Monza

El piloto de Aston Martin atendió a los medios en una secuencia incómoda y violenta debido a la inexistente expresividad del canadiense.

Lance Strollfinalizó el Gran Premio de Italia en decimoctava posición. Fue el último piloto en pasar por la línea de meta y, en el llamado "corralito de prensa", protagonizó una entrevista surrealista por su grado de desinterés y su falta de expresividad.

El piloto se limitó, en el mejor de los casos, a responder con monosílabos, máximo dos palabras, después de una carrera para olvidar en Monza.

Ante la pregunta de si la estrategia de alargar su única parada en boxes no había sido efectiva, el piloto respondió con simpleza: "Sí".

Más tarde, ante una cuestión que buscaba alguna lectura positiva que se pudiera llevar de Monza, Stroll fue claro y conciso: "No mucho". Y sobre la polémica con Esteban Ocon, sencillamente, se limitó a encogerse de hombros sin soltar palabra.

La situación despertó la vergüenza de Aston Martin que, después de un GP en el que uno de sus pilotos no terminó la carrera por un fallo en el monoplaza y el otro lo hizo en la última posición, intervino ante una situación embarazosa para poner fin a la entrevista más surrealista de Lance Stroll.