Carlos Alcaraz arrasa a Rafa Nadal, Federer y Djokovic con 22 años

Con el US Open logrado este domingo ante JannikSinner, el murciano ya suma seis Grand Slams con tan solo 22 años, 4 meses y 2 días.

El 'Big Three' no le alcanza

A su corta edad y con el objetivo de al menos igualar a los tres mejores tenistas de la historia, Carlos Alcaraz va trazando un mejor camino que el 'Big Three' con poco más de 22 años.

Con 22 años, 4 meses y 2 días, el murciano ya ha levantado seis Grand Slams: dos US Open (2022, 2025), dos Roland Garros (2024, 2025) y dos Wimbledon (2023, 2024).

Rafa Nadal, por su parte, había ganado con dicha edad cinco 'majors': cuatro Roland Garros (2005, 2006, 2007, 2008) y un Wimbledon (2008).

Sin embargo, Roger Federer y Novak Djokovic solo habían levantado un grande. Mientras el suizo lo hizo en Wimbledon 2003, el serbio lo consiguió en el Open de Australia 2008.

Tan solo son datos y la trayectoria de Alcaraz la marcará su consistencia y físico, pero la tendencia del nuevo número 1 del mundo invita a soñar.