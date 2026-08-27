¿Ayudará Alex Márquez a Marc en la lucha por el título? "Yo voy a hacer mi mundial..."

Al piloto de Gresini le han preguntado si a partir de Aragón ayudará a Marc Márquez a remontar: "Es muy pronto para eso".

Marc Márquez está a 40 puntos de Jorge Martín, del líder del mundial de MotoGP, y ha llegado el momento decisivo, el momento de atacar. A Alex, su hermano, le han preguntado en Aragón si le ayudará a ganar el título. Y su respuesta no tiene desperdicio.

Porque Alex ha dicho que es demasiado pronto para eso y que él está centrado en su propio mundial: "Yo voy a hacer mi Mundial. Es muy pronto. Si tengo la oportunidad de ganar, por supuesto que lo voy a intentar, tenga delante a Marc, a Martín, a Bezzecchi, tenga quien tenga que se juegue un título, yo tengo que hacer mi carrera".

"A partir de ahí, intentar sacar el máximo provecho para los colores que defiendo, que son los de Gresini", dice el piloto de la satélite de Ducati.

Marc necesita remontar

En el GP de Gran Bretaña Marc no pudo con las Aprilia... pero la historia podría cambiar en Aragón: "Se tendría que ver otra vez al Marc de antes de Silverstone, ese Marc que marca, sobre todo, las diferencias en estos circuitos donde él, normalmente, consigue tener esa décima o dos décimas de margen en el bolsillo y donde, a veces, te hace picar el anzuelo".

"Silverstone siempre es un fin de semana bastante extraño y donde cuesta entender muchas cosas, pero aquí volver a la normalidad será importante para todo Ducati, en general, porque vienen dos circuitos como Misano y Austria donde los tres circuitos son parecidos", reconoce Alex, que está mucho más lejos en el campeonato: suma 106 puntos y está muy lejos de la cabeza.

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