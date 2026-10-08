Dura crítica de Marc Márquez a la nueva MotoGP

El vigente campeón del mundo considera que "con el programa actual ya basta", pero se resigna ya que "lo tomas o lo dejas".

Esta semana, MotoGP ha anunciado que cambiará su formato a partir de la próxima temporada. El viernes habrá dos sesiones de entrenamientos y un clasificación para la carrera al sprint.

Los FP3 del sábado serán más cortos y posteriormente se hará una nueva 'qualy' de cara a la cita del domingo para terminar la jornada con la carrera al sprint. El domingo desaparece el 'warm up' y se dará directamente paso al Gran Premio.

Pues bien, en la rueda de prensa previa al GP de Indonesia, le han preguntado al vigente campeón, a Marc Márquez, qué opina de esta nueva MotoGP, y el ilerdense no ha podido ser más claro.

"Los equipos y la organización son quienes deciden, entonces, o lo tomas o lo dejas, es lo que hay", ha arrancado el piloto de Ducati.

Eso sí, Marc ha incidido en que será perjudicial para el piloto: "Es interesante entender cuál es el principal objetivo a ese cambio porque para el piloto implica más intensidad, más exigencia, y creo que con el programa actual ya basta".

"Pero no decidimos nosotros, es lo que es y tenemos que ajustarnos", ha zanjado el vigente campeón en Mandalika.