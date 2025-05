La respuesta de Bagnaia al 'palo' de Dall'igna: "Sabe que puedo ganar todas..."

'Pecco' Bagnaia no ha comenzado 2025 como le habría gustado. El bicampeón del mundo no ha encontrado la manera de igualar la velocidad de los hermanos Márquez y, tras cinco grandes premios, se sitúa a veinte puntos de Álex Márquez, líder del mundial.

Bagnaia tampoco ha podido con Marc Márquez, compañero suyo en Ducati, al que solo ha podido superar cuando el de Cervera se ha ido al suelo. Ante un inicio algo descafeinado de temporada del turinés, 'Gigi' Dall'igna, jefe de la escudería italiana, quiso lanzar un firme mensaje a su pupilo asegurando que "no había cumplido" en las primeras carreras.

La respuesta de 'Pecco' no se ha hecho esperar y en la previa del GP de Francia, el turinés se ha reafirmado en su potencial: "Jerez es un circuito que siempre se me ha dado muy bien, donde siempre he sido muy fuerte, y este año no lo logré. Está claro que en este momento la situación me lleva a querer más; todos queremos más".

"Al final, Gigi sabe perfectamente cuál es mi potencial, sabe que puedo ganar todas las carreras, así que tenemos que volver a sacarlo, y simplemente se trata de motivación. Estoy intentando hacer todo lo posible tanto en casa como aquí para volver a tener ciertas sensaciones, y ellos están haciendo lo mismo, tratando de darme todo lo posible para que vuelva a pilotar como quiero", ha asegurado Bagnaia en unas declaraciones que recoge 'Motosan'.