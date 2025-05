La porra de un campeón de MotoGP para el título: ¡los hermanos Márquez a la par!

Son sólo cinco carreras en este mundial de MotoGP pero los favoritos por el título se empiezan a escapar: los hermanos Márquez, Marc y Alex, lideran y por detrás está Pecco Bagnaia. Y un campeón del mundo como es Joan Mir ha lanzado su particular porra para el título.

Incluso ha dado porcentajes. Lo ha hecho antes del Gran Premio de Francia en Le Mans. Y coloca a los hermanos Márquez con las mismas opciones de ser campeones.

"A los tres pilotos, tanto Pecco, Marc y tal, creo que ahora mismo son los favoritos. Álex está siendo el más constante y creo que en el pasado se ha demostrado que la constancia al final es lo que da los títulos. Entonces, creo que si Álex puede mantener esta intensidad de aquí a final de año seguramente luchará por ello, porque no está fallando mucho", dice el piloto de Honda.

Y aporta porcentajes: "Para mantener esta intensidad sin fallar es muy complicado. Marc tendrá un 40% de posibilidades, Alex tendrá otro 40% y Pecco el 20%".

Preguntado si Alex tiene opciones a pesar de no llevar la moto de última generación, recuerda que él ganó con una moto que no era la más rápida... pero sí logró regularidad en sus resultados: "En mi caso, creo que el año 2020 y el 2021 no llevaba la moto más rápida y lo único que podía hacer para llevarme el título es ser lo más constante posible y es lo que me lo dio".

"Entonces creo que si él puede mantener la constancia que está llevando, seguramente, a Marc, o a Pecco, a hacer primero en todas las carreras es algo muy complicado, ya lo estamos viendo", explica el español.