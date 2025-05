Alex Márquez pasa las facturas a los críticos: "Se me ha tenido menos respeto..."

"Siempre he estado en el foco"

Alex Márquez llega al Gran Premio de Francia como flamante líder del mundial. La constancia del piloto de Gresini le está sirviendo para llegar a la sexta cita de la temporada en lo más alto. Por el contrario, Marc Márquez acecha muy de cerca a su hermano y buscará acortar el punto que les separa en la clasificación.

El menor de los Márquez habló en la previa del fin de semana en Le Mans sobre la presión recibida por su condición de hermano del seis veces campeón de MotoGP: "Sé que siempre he estado en el foco de ser el hermano de Marc y muchas veces se me ha tenido menos respeto por ser el hermano de Marc, déjalo ahí".

"Para mí, no cambia nada que se me respete más o se hable mejor de mí o que menos. Es un deporte donde te sientes respetado un día, pero si haces una mala carrera aquí, sigues siendo el de antes", ha declarado el de Gresini, tal y como recoge 'Marca'.

Asimismo ha sido preguntado por si le afecta mentalmente en mayor medida defender su mínima distancia con el piloto de Ducatien el liderato de la clasificación: "Es al revés, es cuando estás más tranquilo, no tienes la presión de o recuperar puntos por obligación o que se te escapa el primero, son los otros los que tienen más que perder".

Con tan solo cinco carreras disputadas, al de Cervera le quedan 17 fines de semana por delante para ser campeón y este ha lanzado un mensaje a aquellos que cuestionan su fe en sí mismo: "Yo siempre he creído en mí, sino no estaría donde estoy hoy mismo y en 2022 habría cogido mis cositas y me habría ido a casa".

"Pero también me gusta ser realista y poner todo lo que puede pasar encima de la mesa para que nada te pille por sorpresa o nada sea una frustración, que creo que eso es lo peor que le puede pasar a un piloto", ha concluido Alex Márquez.