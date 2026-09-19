La resignación de Márquez tras la 'sprint' en Austria: "Odio los sábados"

El ilerdense tuvo un duro y tenso enfrentamiento con el ganador de la carrera, Jorge Martín. Tras certificar un buen segundo puesto, dejó un mensaje muy llamativo.

Marc Márquez ha perdido el liderato de MotoGP en la 'sprint' del Gran Premio de Austria. Jorge Martín se ha llevado la victoria por delante del ilerdense en un duelo de alta tensión que han protagonizado los dos pilotos más en forma del campeonato.

Marc había adelantado a Jorge en la primera curva después de un enfrentamiento en el que ambos estuvieron a punto de irse al suelo. Hubo hasta contacto entre el ilerdense y el madrileño en una curva de la que Márquez consiguió salir líder.

Poco le duró la alegría al de Ducati. Instantes después, Pedro Acosta le adelantó. El murciano fue el que más velocidad demostró tener pero un error a falta de tres vueltas le condenó. Se fue al suelo y le entregó en bandeja el primer puesto a Martín.

Marc terminó segundo pero dejó un llamativo mensaje sobre los buenos resultados en la jornada del sábado. Consciente de que Acosta y Jorge tenían algo más de velocidad que él, Márquez da por bueno el segundo lugar: "Odio los sábados, no celebro nada, es parte del show pero mañana hay una carrera importante".

"El objetivo hoy era acabar tercero en la sprint y no perder demasiado puntos con Martin, ya he visto que tenia mas ritmo que yo, he acabado donde quería que era justo detrás de Jorge y hemos tenido un poco de suerte con la caída de Pedro", reconoce Marc.

El ilerdense se mostró muy satisfecho con los conseguido: "Como esperaba, sabia que Pedro y Jorge tenían más que yo, pero lo que no quería es que Acosta acabar por delante y se metiera en medio de los dos, ya que me quitaría más puntos. El objetivo era acabar justo por detrás de Jorge y eso lo hemos logrado".

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