Tremendo 'palo' de un exjefazo de la F1 a la FIA por intentar que Alonso se quede: "Nadie merece..."

Guenther Steiner, exjefe de Haas, ha cargado duramente contra la máxima institución del automovilismo por intentar que Fernando continúe pilotando en 2027. Lo considera un trato de favor.

Fernando Alonso sigue sin haber decidido si continuará pilotando en la Fórmula 1 en 2027. Su retirada es una posibilidad muy viable y el hecho de que siga en Aston Martin o no depende fundamentalmente de dos variables.

Una de ellas es la capacidad que tenga Honda para poder solucionar la situación del moto de cara a la temporada que viene. La fábrica japonesa sigue intentando diseñar un prototipo que se adapte bien al Aston y que lo convierta en un coche competitivo. Sin esa garantía, la continudad de Fernando se complica.

Por otro lado, está el tema del reglamento. Alonso ha sido uno de los pilotos más críticos con el desarrollo de estas nuevas normas incluso llegando a asegurar que su propio jefe de prensa podría pilotar el coche. Es evidente que el asturiano no disfruta de correr y eso es una gran amenaza de cara a que siga.

Mohamed Ben Sulayem, jefe de la FIA, llegó a asegura en el GP de España que Fernando continuaría en 2027 pero sin haber nada oficial. De hecho, incluso se ha llegado a plantear un posible cambio de normas con tal de favorecer la continuidad del asturiano.

Guenther Steiner, exjefe de Haas, ha sido muy crítico con la actitud de la FIA en declaraciones para 'Motorsport'. El exdirecto no entiende este trato hacia Alonso: "Nadie merece nada en el deporte. Tienes que trabajar para estar ahí. Que Aston Martin tenga que solucionarlo es su problema. No es el problema de la FIA".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido