¡Saltan chispas en Austria! Toque entre Jorge Martín y Marc Márquez cuando peleaban por el liderato

El primer y segundo clasificado del Mundial han estado a punto de irse al suelo en una curva. Todo en una primera vuelta frenética en la que Acosta terminó arrebatándole el primer puesto a ambos.

Marc Márquez y Jorge Martín ya demuestran en pista que el título está en juego. Ambos no han dudado en ir al límite en la primera vuelta de la 'sprint' del Gran Premio de Austria. De hecho, ha habido una tensa lucha entre dos de los tres candidatos al título.

Marc partía desde la segunda posición y ha terminado arrebatándole el liderato a Martín en las primeras curvas. El adelantamiento ha terrminado con Jorge retrocediendo hasta la séptima posición por un toque entre ambos pilotos. Metros después, Acosta adelantó al ilerdense para colocarse primero. Ha terminado ganando la carrera corta.

Jorge, a pesar del percance inicial, se ha recuperado y ha podido remontar hasta la segunda plaza adelantando al propio Marc en el ecuador de la carrera. El ilerdense se ha ido algo largo en la segunda contienda con el madrileño.

A tres vueltas del final, todo daba un vuelco tremendo. Pedro Acosta, que lideraba la carrera con mucha solvencia, se fue al suelo dejándole en bandeja la victoria a Jorge, que recupera el liderato del Mundial. Marc firmó un buen segundo puesto en una carrera tremendamente exigente para ser una 'sprint'.

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