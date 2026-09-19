El llamativo mensaje de Jorge Martín tras su pelea con Márquez en la 'sprint': "Al límite..."

El madrileño recupera el liderato del Mundial después de una carrera corta en la que estuvo de irse al suelo tras una pugna tensa con Márquez. La caída de Acosta le entregó la victoria al final.

Marc Márquez y Jorge Martín han tenido una intensa lucha en el Gran Premio de Austria. La 'sprint' ha tenido más tensión de lo normal desde la primera vuelta después de que un toque entre ambos estuviera cerca de terminar con un accidente.

Martín se llevó la peor parte quedando relegado hasta la octava plaza pero el madrileño, a partir de ese momento, pasó a la ofensiva y llegó a ponerse en segundo lugar habiendo adelantado al propio Márquez, con quien tuvo una segunda 'pelea'.

Todo parecía decidido pero un golpe de suerte llevó a Martín a coronarse en la jornada del sábado en Spielberg. Pedro Acosta, que había liderado casi toda la carrera con mucha solvencia, se fue al suelo dejando a Jorge encabezando la prueba sin casi oposición.

El madrileño analizó su pelea con Márquez tras la carrera: "Hoy he disfrutado mucho de la carrera, sin duda he tenido un poco de suerte con la caída de Pedro, porque sin eso habría acabado segundo y no primero".

"Pero, en cualquier caso, hemos salido bien, pero luego hemos ido un poco al límite en la primera vuelta, entonces he pensado que ya no tenía oportunidades, pero vuelta a vuelta no he tirado la toalla, iba apretando hasta el máximo, tratando de mantenerme súper concentrado y de remontar desde detrás. Conseguir la victoria sabe muy bien. Muy contento por el equipo porque se lo merecen y estamos preparados para mañana. Espero que podamos continuar con este ritmo", concluye Jorge en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

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