La llamativa reflexión de Martín sobre la pelea con Márquez: "Estaba seguro de no operarme, pero..."

Jorge Martín desvela contra qué piloto le gusta más pelear: "Tengo ganas de un cara a cara"

El madrileño sigue teniendo dudas de si someterse a una cirugía para curarse de su antebrazo. De tomar esa decisión, diría adiós, con bastante seguridad, a su posibilidades de ganar su segundo título.

Jorge Martín encara el Gran Premio de Austria con la necesidad de comenzar a acechar a Marc Márquez. El madrileño dejó de ser líder del Mundial de MotoGP el pasado fin de semana en Misano aunque a nivel de puntuación está igualado con el ilderdense.

Sin embargo, Jorge desveló en San Marino que lleva ya un tiempo sufriendo de una complicada dolencia en el antebrazo. De hecho, el de San Sebastián de los Reyes desveló que debía operarse pero estando en juego el título es una decisión difícil de toma.

Lo cierto es que el propio Martín no tiene claro qué hacer: "Esta mañana estaba seguro de que no me iba a operar; esta tarde no tanto. Lo que me me da miedo de operarme es que no sabes cómo puede ir la operación. Puede ir bien y estar al 100% para Motegi, o que vaya mal y la cosa se complique".

"El brazo estoy mejor que en Misano, y no creo que me limite para mañana. Habrá que ver el domingo. Con la moto me he encontrado bien, y sabemos dónde mejorar. Parece que cada viernes me tengo que readaptar a la Aprilia, porque la moto ha cambiado mucho respecto de la del año pasado", reconoce Jorge en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

La lucha por el título tiene en Austria tres claros contendientes. Está por ver si Jorge podrá seguir en la pelea sin operarse. La gran duda está en la situación contraria. En caso de hacerlo, ni él mismo sabe si podría llegar a tiempo para luchar por el que sería su segundo Mundial.

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